Exigen frenar rezago en el Juzgado Noveno de lo Familiar

Ciudadanos truenan contra retrasos en procedimientos

Por Rafael Hernández Guízar

Extremadamente lento tra­baja el Juzgado Noveno de lo Familiar en Ciudad Judicial de Zapopan, esto hace que las in­justicias sean la constante, así lo denunciaron ayer abogados y ciudadanos en general.

Es el caso de Sonia, una mujer que desde hace un año, ha intentado que se revierta una simulación de notifica­ción que le dejó sin poder ver a sus hijos, y peor, que ahora, el padre de sus hijos utiliza para quedarse con casi la mi­tad de su salario violando los derechos de los niños y de la desesperada mujer.

“Es un mantenido, me está quitando casi la mitad de lo que gano porque aquí en el juzgado me condenaron a una pensión altísima porque él mintió en la demanda y no me quisieron escuchar, y mi abogado promovió un proce­dimiento especial y se supone que con eso debería de rever­tirse las cosas porque aquí di­cen que me notificaron de una decisión del juez y no fue así, aquí los notificadores se han prestado para mentir y no es justo, mis hijos están sin mí y no los he podido ver porque su padre me los quitó y ya in­cluso perdí mi hasta el trabajo que tenía donde ganaba bien porque me ha hecho muchos escándalos y el juez no me hace caso, yo pido que haya justicia”, dijo la mujer en en­trevista con Página 24.

Y es que el caso de ella no es el único, Gabriela, otra desesperada madre que perdió a su hija porque su marido se la llevó con lujo de violencia para luego demandarla, ha pe­dido en varias ocasiones que le den un régimen de visitas, y sobre todo que le regresen a su hija, pero no ha tenido res­puesta.

Dijo que incluso, tuvo que recurrir a la vía del amparo ya que siempre le dicen lo mis­mo, que no saben cuándo pue­da haber respuesta pues tienen mucho trabajo rezagado.

“Pues me duele que mi hija no esté conmigo, yo quisiera verla al menos saber cómo está, pero su papá no me deja, y me ha dicho que la única manera que él me deje verla es si me acuesto otra vez con él, y no quiero, me da mucho miedo porque es un hombre violento ya lo denuncié y creí que viniendo aquí me iba a ayudar y pues no, por desgra­cia me tocó este juzgado que dicen muchas mujeres que están como yo, que es uno de los más lentos y que nomás no resuelve”, dijo.

Por ello, estas mujeres hicieron un llamado al pre­sidente del Supremo Tribu­nal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, para que pongan bajo la lupa el desempeño de dicho órgano jurisdiccional, y así pueda haber celeridad en la impar­tición de justicia.