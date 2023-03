Anuncian campaña de detección y prevención de enfermedad renal

Iniciativa privada en el Dia Nacional del Riñón

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el marco del Día Mun­dial del Riñón, que se con­memora el segundo jueves de marzo, la Fundación Re­nal Bicentenario México y DIALCO llevarán a cabo una campaña para la detección y prevención de la enfermedad renal.

En un esfuerzo compartido con médicos especialistas que ayudan a la fundación, desde hace ya varios años, otro año más lanzan esta campaña en el que se aplicarán pruebas de proteínas en orina gratuitas del 13 al 31 de marzo.

El único requisito es no tener un diagnóstico de enfer­medad renal, ya que la aten­ción –que también incluirá consulta de nutrición– será para chicos y grandes.

“Nos quisimos sumar noso­tros con la iniciativa privada, con una fundación, y médicos que participamos apoyando, a realizar esta campaña de de­tección. Vamos a hacer 500 pruebas de detección de pro­teinuria, de microalbuminuria con índice creatinina, que son pruebas muy específicas para detectar lesiones renales. Va­mos a hacer un cuestionario de salud, van a pasar a revi­sión con nuestros médicos, tendrán asesoría nutricional y pasarán a consulta con el ne­frólogo”, explicó el internis­ta y nefrólogo Ignacio Díaz Padilla, asesor médico de la fundación.

Se estima atender durante el mes entre 500 a 700 per­sonas en el Centro de Enfer­medades Renales -ubicado en Jorge Álvarez del Castillo es­quina Mar del Sur-, y en este sentido el especialista recalcó la importancia de no dejar pasar esta oportunidad, sobre todo porque las personas se estarían ahorrando alrededor de 2 mil 500 pesos, que es el costo de toda esta atención por fuera.

Para entender la relevancia de esta campaña, la fundación misma no deja de recordar que las enfermedades renales crónicas representan la segun­da causa de fallecimientos en Jalisco, con una tasa de muer­tes de 49.7 por cada 100 mil habitantes. Esto no lo cubre el Seguro Popular, por lo que se estima que quienes no cuen­tan con seguridad social gas­tan hasta 200 mil pesos al año para recibir atención.

“Es muy importante que fomentemos una cultura de la prevención, sobre todo de las enfermedades crónico dege­nerativas. Como especialista te podría decir que nos esta­mos peleando contra los jine­tes del apocalipsis, que es el azúcar, el sobrepeso y la pre­sión alta. Estas empiezan cada vez en etapas más tempranas y la diabetes sigue siendo la principal causa de enferme­dad renal en el mundo”.

Mencionó que una simple prueba a tiempo puede salir barato a futuro, pues hasta con un examen general de orina se da un gran paso que, añadió, debería estar incluido en las cartillas de vacunación de los niños, a fin de detectar y to­mar medidas a tiempo antes de que los pacientes lleguen a casos extremos como un tras­plante o hemodiálisis.