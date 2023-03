Alfaro presume resultados contra violencia de géneros

Y critica que diputados y AC exijan comparecencia de funcionarios de Seguridad y de la Secretaría de Igualdad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con el Congreso de Jalis­co siempre hay disposición de dialogar siempre y cuando el planteamiento sea serio y no con fines políticos, señaló el gobernador Enrique Al­faro, tras la comparecencia que piden varios diputados de funcionarios por la violencia de género que se vive en la entidad.

El miércoles pasado MC, PAN y Verde rechazaron lla­mar a comparecer a varios funcionarios del gabinete de Seguridad y la Secretaría de Igualdad, para ver que se está haciendo a fin de enfrentar la inseguridad que experimentan las mujeres. Al ser cuestiona­do sobre ello, el mandatario estatal aseveró que cuando les hacen planteamientos con otros fines, llamados como estos son innecesarios.

“Cuando haya necesi­dad de platicar algo a fondo, siempre lo haremos, siempre va a haber voluntad de pla­ticar con el congreso, pero ojalá que los personajes que siguen queriendo nada más llevar agua a su molino dejen de usar estos temas que son tan sensibles, tan duros, tan difíciles, para agendas polí­ticas. Nosotros para platicar siempre estaremos con dispo­sición”.

Se dijo satisfecho con la la­bor que ha hecho Paola Lazo, al frente de la Secretaría de Igualdad, pues el trabajo que ha realizado ha incorporado –aseguró– las voces de las mujeres que saben de estos temas, sin embargo, no dejó de señalar que todavía queda mucho por recorrer.

“Logramos bajar en un año a la mitad o menos de la mitad el número de femi­nicidios, pero eso, insisto, es un avance pero no es su­ficiente. Lo que hemos di­cho siempre es que en esta agenda se tiene que trabajar de manera transversal, en­tender que es un fenómeno multifactorial, que no es so­lamente un asunto de segu­ridad pública, sino que tiene que ver con muchas otras co­sas. Hay avances importan­tes, pero evidentemente no estamos satisfechos y tene­mos que seguir redoblando esfuerzos”.

Por otro lado, no dejó de reconocer las movilizacio­nes que se llevaron a cabo el miércoles en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dijo que le da gusto que mu­chas mujeres alzaran la voz a fin de que se hicieran escu­char, reconociendo que ellos han trabajado para hacer fren­te a la situación de violencia que viven.

“Como gobierno con la claridad de que hemos he­cho cosas y hemos trabaja­do duro, pero nunca es su­ficiente, que tenemos que hacer más, y que tenemos que entender la importancia que tiene esta agenda de la igualdad sustantiva, de la lu­cha para prevenir y erradicar la violencia contra las muje­res. La verdad un ejercicio de participación ciudadana ejemplar, y afortunadamente con saldo blanco”.