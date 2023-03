Violencia contra la mujer es culpa del gobierno

Autoridades, obligadas a recomponer la sociedad: Diputadas.

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el marco del Día Inter­nacional de la Mujer, que se conmemoró ayer 8 de marzo, desde el Congreso de Jalisco diputadas locales de Haga­mos, Futuro y PRI, así como activistas y académicas, al­zaron la voz para exigir a las autoridades estatales hacer su trabajo a fin de enfrentar y acabar con la violencia de género que persiste en la en­tidad.

La coordinadora de Ha­gamos, la diputada Mara Robles, cuestionó la labor y postura que ha tomado el gobierno actual en torno a este problema, pues a pesar de que el año pasado se co­metieron 20 mil delitos en contra de las mujeres, este quiere transferir su respon­sabilidad a la sociedad.

“Las mujeres que están siendo asesinadas y violentadas ¿qué ganan con esos homenajes? Esas ceremonias se están convirtiendo en un nuevo 10 de mayo, en el que se sacraliza el sacrificio de las amas de casa. Me niego a que el 8 de marzo se frivolice, se banalice y se convierta en un día de darnos rosas y choco­lates, cuando estamos siendo asesinadas. Si la sociedad está descompuesta ¿a quién le toca componer? Pues al gobierno, que para eso lo elegimos”.

La diputada de Futuro, Susana de la Rosa, urgió a mejorar las líneas de investi­gación para que los casos sí prosperen, mientras que la di­putada Verónica Flores (PRI), lamentó que el gobierno no esté haciendo nada a pesar de que los feminicidios y la vio­lencia generalizada en contra de la mujer persisten más que nunca.

Susana Gabriela Muñiz Moreno, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara (UdeG), manifestó que si el estado no cuida a las mujeres, se le debe obligar a hacerlo.

“No podemos regalarle la gracia de nuestra resignación, no podemos cargar en nues­tras manos, nuestros cuerpos y nuestras fuerzas todas sus ineptitudes. Porque qué ale­gre está un gobierno de decir, y que se lo aceptemos, ‘eso a mí no me toca, le toca a tus amigas’, por eso elegimos esta consigna para decirlo alto y claro: gobierno, sí te toca. Sí te toca prevenir la violen­cia, proteger a las mujeres, intervenir en asuntos de pa­reja y en los hogares cuando ahí hay violencia. Sí te toca garantizarnos el acceso a la justicia”.

Por su parte Mily Naveja, de la asociación Donación de Milagros, manifestó que en Jalisco ser activista da mie­do y que el gobierno tiene una gran deuda para con las madres cuidadoras, para las mujeres violentadas en casa, y sobre todo para con las mu­jeres con problemas de salud.

“Hablar fuerte de la vio­lencia médica que se está ejerciendo en Jalisco. El que no tengamos medicamentos, el que no tengamos citas, eso es violencia y estamos pa­sando por una crisis de salud muy fuerte las mujeres en Ja­lisco. No nos vamos a callar. Tenemos miedo por parte de la sociedad civil, claro que nos damos cuenta de lo que pasa con los activistas, pero no nos vamos a callar y la deuda grande de Jalisco para las mujeres cuidadoras sigue estando y esperamos que se solucione”.