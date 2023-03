Frenan comparecencia de funcionarios de seguridad

“Están obligados a rendir cuentas”, señala la oposición

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con los votos en contra de Movimiento Ciudadano (MC), PAN y Verde, en la Junta de Coordinación Políti­ca se frenaron varias propues­tas para llamar a comparecer a autoridades de seguridad por el caso del presunto abuso sexual a custodias de Puente Grande y por la violencia que se vive en contra de las muje­res en la entidad.

Luego del vacío que estos grupos parlamentarios hicie­ron en la primera reunión de la mañana, ayer en –una se­gunda– en la Jucopo se some­tieron a votación cuatro pro­puestas que generaron varias declaraciones entre los gru­pos parlamentarios. Mientras Hagamos, Morena y PRI la­mentaron la poca disposición para llamar a rendir cuentas a los responsables de la seguri­dad en Jalisco, quienes frena­ron las comparecencias cues­tionaron la efectividad de las mismas.

El coordinador de MC, Gerardo Quirino Velázquez, aseveró que el tema se agarró para golpetear políticamente o polarizar la situación; la coor­dinadora del PAN, Claudia Murguía, dijo que no es co­rrecto mandar llamar por cada caso en particular cuando to­dos los días hay víctimas; en tanto que la del Verde, Érika Ramírez, dijo que la propues­ta es un asunto mediático que de fondo no resolverá el pro­blema que persiste para las mujeres.

“¿Realmente una compa­recencia nos va a regresar a las que están desaparecidas? ¿Las que han sido violadas o maltratadas van a llegar a su estado normal? No. Realmen­te debemos de atacar el punto como debe de ser. El hacer una simple comparecencia no nos va a salvaguardar, ni nos van a estar defendiendo en la calle. Necesitamos ver nuestro tejido social, qué es lo que nos hace falta, las soluciones”.

Hugo Contreras, coordi­nador del PRI, recalcó que la comparecencia sería la oportu­nidad de que el Poder Legisla­tivo fuera sensible a escuchar el clamor de la sociedad; el coordinador de Morena, José María Martínez, expresó que el tejido social en Jalisco está pervertido por lo que el ejer­cicio abonaría a refrendar el compromiso que hay para re­solver el problema; mientras que Mara Robles, coordina­dora de Hagamos, no dejó de lamentar que se descalifique la demanda de la sociedad, sobre todo ayer que se con­memoró el Día Internacional de la Mujer.

“No es una agenda parti­dista, somos mujeres preocu­padas por lo que está pasando, muy preocupadas. Quienes pedimos la comparecencia no somos quienes polarizamos o dividimos, lo que polariza y lo que divide es la violencia contra las mujeres”, añadió Robles Villaseñor.

Un acuerdo pedía la com­parecencia de las autoridades del gabinete de Seguridad para que informara el estado de seguridad que guardan las zonas limítrofes del estado y qué se ha hecho para prevénir problemas; otro pedía al fiscal del Estado y a la titular de la Secretaría de Igualdad informar sobre las políticas y acciones en materia de pre­vención de la violencia de género; otro a esta última de­pendencia para un tema simi­lar; y un cuarto acuerdo pedía la presencia de la Coordina­ción General de Seguridad a fin de que informara sobre el presunto abuso a custodias de Puente Grande.