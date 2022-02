La FEU es un grupo de vividores: Alfaro

Pretenden frenar las “grandes decisiones” de Jalisco, se indigna el gobernador

Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios lamentó los dichos del mandatario, y señaló que desacreditar su activismo no impedirá que alcen la voz ante las omisiones y errores de su gobierno

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de que hace días la Federación de Estudiantes Universitarios, de la Univer­sidad de Guadalajara (UdeG), se manifestara en la inaugu­ración del Peribús, ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez volvió a criticar a la FEU al tachar a sus integran­tes de “vividores”.

Durante su discurso en un evento del Colegio de Inge­nieros Civiles de Jalisco (CI­CEJ), el mandatario estatal habló de blindar al estado de todas las ambiciones persona­les o colectivas que pretenden “frenar las grandes decisio­nes”, sobre todo de quienes a lo largo de los años han actua­do con contradicciones, con cerrazón o hasta de posturas absurdas.

“No partir de la lógica y la ambición desmedida de un grupo de vividores, que piensan que pueden poner al estado contra las cuerdas. Eso es lo que tenemos que evitar, porque nosotros quienes go­bernamos estamos de paso”.

Cabe recordar que la ma­nifestación de la FEU, el fin de semana pasado, fue porque el proyecto de Mi Macro Peri­férico (Peribús) no llega hasta Tonalá, sin embargo, a decir de Alfaro Ramírez, en 2009 la federación se manifestó para que el BRT no llegara a To­nalá.

“Recordar que hace algu­nos años fueron ellos los que se opusieron a que se constru­yera la Línea 2 del Macrobús hacia Tonalá, por la avenida Río Nilo. ¿Se acuerdan de ese debate? Que se perdieron miles de millones de pesos, por un grupo de interés, insis­to, que no es la universidad, porque aquí habemos muchos universitarios que entende­mos lo que realmente es la universidad”.

Tras estos dichos el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, le recor­dó al gobernador que él ha aguantado todo tipo de adje­tivos por el bien de las insti­tuciones y le pidió no meterse con los estudiantes, en espe­cial con la FEU por toda la lucha social que ha realizado a lo largo de los años.

“Conmigo si quiere que se meta, pero con los estudiantes de la universidad que no los toque. La FEU representa a un organismo que está luchando en tiempos extras para la tari­fa del transporte, para luchar porque el transporte llegue a todos lados (…). Yo le pedi­ría al gobernador respeto y si quieres con nosotros goberna­dor, no hay problema, los rec­tores nos sabemos defender, pero que con los estudiantes de la universidad no se vuelva a meter”.

Por su parte la FEU emitió un posicionamiento en el que lamentó las declaraciones de Alfaro Ramírez, y en el que expresó que el desacreditar el activismo por visibilizar erro­res, omisiones o descuidos de su gobierno no los hará desis­tir de alzar la voz.