“Gobierno tonalteca, totalmente omiso”

Acusan vecinos de la unidad habitacional Río Nilo:

Las condiciones son tan deplorables que casi ningún servicio municipal se asoma por la zona

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la unidad habi­tacional Río Nilo, en Tonalá, indicaron que el ayuntamien­to es totalmente omiso a sus necesidades.

“Mire siempre prometen ayuda pero nunca vuelven y pues triste pero los mismos muchachos que viven aquí son los que andan grafitean­do (sic), luego se ofenden si les dice uno. Nosotros sabe­mos que han apoyado para el lado de Santa Rosalía, se dice que Alfaro andaba apo­yado, pero pues ahora que quedó Morena y que ya no está el mismo partido del gobernador ya no ayudan, como que ya se olvidaron”, dijo Martina Chávez, una de las vecinas entrevistadas.

Y siguió: “Aquí tengo ya 24 años, es mi departamento propio, y mire, aquí los veci­nos no se ponen de acuerdo, y no hay ningún apoyo del go­bierno para darle una pintada, a veces nomás había apoyos antes cuando gobernaba el PRI, pero pues ahora no, ya no hay nada, ya no nos están apoyando en nada, tampoco ayudan para cortar los árboles o las ramas, más bien dicho, que porque no hay personal, y pues peor”.

Hace falta de todo, no hay ni alumbrado público, y eso ha generado que haya más y más robos.

“Mire de lo de la basura también está mal, ya desde octubre a veces no pasa la basura ni una vez a la se­mana, y pues por eso hay tantas bolsas de basura, y la patrulla tampoco viene, hay mucho drogadicto por aquí, no hay alumbrado, no hay nada”.

Y peor aún, los patrulle­ros les han confesado a los vecinos que temen por su seguridad, que por eso, no hay patrullaje en la colonia.

“Aquí no se mete la pa­trulla, les da miedo, pero pues imagínese, si son los policías ellos deberían de cuidarnos, y ya hace como un año, estaba un fulano en uno de los edificios, yo estaba en la calle, y lo bala­cearon, yo me metí corrien­do a la casa porque me dio miedo, pero a lo que voy, que aquí no hay seguridad, yo en diciembre estaba con el Jesús en la boca por tanto robo y tanto problema”.

Esta desesperada mujer, hizo un llamado a su alcal­de Sergio Chávez Dávalos, para que atienda las necesi­dades de la comunidad que a lo largo de varios años, ha estado en el abandono.

“Mire que nos ayuden, que vengan a ver qué se ofrece, porque nadie viene, es como si no les importáramos, por eso, pues por favor, le decimos al presidente que por favor nos ayuden a mejorar aquí, con todo lo que falta, porque falta de todo”.

En esta colonia, lo único que hay son carencias, eso lo constatamos ayer al dar un re­corrido por varias de las calles que están muy descuidadas, llenas de basura, con edificios llenos de grafiti y para colmo, hasta carros abandonados y otros problemas que se han acentuado por omisiones de las autoridades.