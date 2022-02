En Paseos del Sol, robos a toda hora

“Se perdió la tranquilidad”, critican vecinos de la zona

No se puede ni dejar el carro tranquilo porque no falta quien lo abra y lo saquee, dijeron

Por Rafael Hernández Guízar

Se dispararon los robos de todo tipo en la colonia zapo­pana Paseos del Sol, pese a que había bajado la comisión de delitos, ahora a plena luz de día se roban lo que pue­den.

Ya lo habían reportado al ayuntamiento en sendas oca­siones, y de la policía muni­cipal, salió el compromiso de bajar la delincuencia, de he­cho, así había sucedido hasta hace unas semanas cuando se detonaron los robos de todo tipo de objetos en la vía públi­ca, sobre todo, en la parte más cercana a la colonia El Colli Urbano.

“Pues estacioné mi ca­mioneta en la esquina, aquí por Juan de Dios de la Torre, porque iba a mi oficina que está en la esquina allá en la avenida Copérnico, traía unas cosas en la caja y cuando lle­gué que por cierto ni me tar­dé, ya estaban unas cosas así casi abajo, las quisieron sacar y no pudieron y me dejaron un destrozo con la antena y otras cosas que le rompieron, yo creo que del coraje que no pudieron llevárselo, pero pues dice uno, cómo es posible que esté pasando esto si era una zona tranquila, pero bueno, era, ya no”, dijo muy molesta la señora Guadalupe Jiménez, una de las entrevistadas.

“A mí hijo también le qui­sieron abrir el carro y pues igual, no pudieron llevarse nada porque le cambió las chapas, le puso de seguridad y se gastó un dineral en eso, yo le decía que para qué hacía eso, y bueno sí sirvió porque no pudieron abrir el caro, pero le dejaron toda rayada la puer­ta y son esas cosas las que hace que uno viva pues como a la expectativa, ya no sabe uno cuándo va a pasar qué cosa, y eso no debería de ser así, yo viví aquí en la colonia hace como 20 años, y vivía muy a gusto, y me fui porque compramos otra casa en otro lado, la de aquí la rentamos, pero digo cómo es posible, ahora no se puede dejar ni el carro tranquilo en la calle por­que ya llegan estos fulanos y hacen de las suyas”, lamentó.

El llamado de los vecinos fue al alcalde Juan José Fran­gie para que las necesidades sean atendidas ya que en re­petidas ocasiones el tema de la inseguridad ha sido recu­rrente, y ni con los grupos de WhatsApp que tienen los vecinos con la misma policía municipal ha sido suficiente para que bajen los robos en la zona. Falta patrullaje.