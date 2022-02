Alfaro nombró terna, pero sólo propuso a Luis Joaquín Méndez para fiscal

Debemos respetar procesos de elección, dicen en el Congreso

“Necesitamos actuar con determinación y celeridad, pero también respetando todos los procesos”, explicó Quirino Velázquez, coordinador de diputados de MC

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con posturas encontradas entre las fracciones parla­mentarias porque lo que les llegó fue la propuesta de rati­ficación de una persona y no una terna de perfiles, el ple­no del Congreso de Jalisco le dio entrada al documento del gobernador Enrique Alfaro en el que propone a Luis Joaquín Méndez Ruiz como el nuevo Fiscal del Estado.

Ayer por la mañana se dio a conocer que Gerardo Oc­tavio Solís Gómez renunció como fiscal de Jalisco por te­mas de salud, sin embargo, y aunque Alfaro Ramírez dio a conocer los tres perfiles pro­puestos para llenar el espacio, a final sólo puso a considera­ción del congreso la ratifica­ción de Méndez Ruiz, quien actualmente se desempeña como fiscal ejecutivo.

Si bien durante el día se dijo que la ratificación del nuevo fis­cal se podría dar ayer, debido a que no se envió la terna las frac­ciones parlamentarias del Con­greso cayeron en desacuerdos, por lo que solo se determinó darle entrada al documento para turnarlo a comisiones a fin de que sea analizado.

“La comisión tiene la res­ponsabilidad de revisar el ex­pediente de la propuesta y ver que se cumpla con la ley y que a partir de eso dictamine un visto bueno, que se suba a ple­no y este tenga la última palabra”, expresó el coordinador de diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Gerardo Quirino Velázquez.

Aunque se hablaba de que el perfil propuesto para ser ratificado como fiscal no ten­dría que comparecer ante di­putados, ya que no se trata de una terna, el emecista expresó que estos días será de resolver todas las dudas de los diputa­dos, ya que el que no se lleve a cabo una designación entre tres perfiles se debe a que en el Congreso no se ha reforma­do la Ley Orgánica de la Fis­calía para dar autonomía.

“En ese sentido no hay condiciones, la ley que todavía rige por el artículo transitorio que tenía la reforma constitu­cional, es la que estaba anterior al año 2019, y en ese sen­tido nos tenemos que avocar a esa misma. Hoy se da entrada a la comisión (la propuesta de ratificación) para que se meta al estudio y en los próximos días se generará. Tenemos la sensibilidad de que es un tema no esperado y que es un área sensible que necesitamos actuar con determinación y celeridad, pero también res­petando todos los procesos”.

La terna que se dio a co­nocer ayer por la mañana, y que se pretendía presentar al congreso, estaba conforma­da por: Luis Joaquín Méndez Ruiz, actual Fiscal Ejecutivo; José Alberto Mora Trujillo, Fiscal Regional; y Jorge Bal­tazar Pardo Ramírez, director general de delitos cometidos en contra de las mujeres por razón de género, trata de per­sonas y feminicidios.

De acuerdo al gobierno del estado, el poner a considera­ción del pleno la ratificación de Méndez Ruiz –y no la ter­na– fue de acuerdo a lo esta­blecido en el artículo 35, frac­ción XVIII, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53, ambos de la Constitución de Jalisco.